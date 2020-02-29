Барнаул, , 05:49 — REGNUM После снежных циклонов, которые сегодня, 29 февраля, всё ещё будут присутствовать в большинстве районов Сибири, в регионе существенно потеплеет. Как сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» со ссылкой на данные прогностических подразделений Росгидромета по СФО, в Западной Сибири первый весенний месяц начнется с влияния области повышенного давления и прекращения осадков.

Горный Чарыш Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Юго-западное направление воздушных потоков в средней тропосфере будет способствовать интенсивному выносу тепла из районов Центральной Азии и повышению температуры воздуха. Максимальная температура воздуха ко 2 марта повысится до 0…+5 °C, в юго-восточных районах Кемеровской области, Алтайского края и в Республике Алтай воздух прогреется до +10…+15 °C», — отмечается в прогнозе синоптиков.

Так выглядит интенсивный вынос тепла в Сибирь из районов Центральной Азии Цитата с сайта ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»

Напомним, о вероятности раннего паводка, из-за которого на Алтае могут пострадать более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек, говорил побывавший в регионе глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние дни Сибирь накрыло мощными буранами, многие дороги были перекрыты.

Ночью 28 февраля порывы ветра в Республике Алтай достигали 26−31 м/с. А в Омске 27 февраля был перекрыт абсолютный максимум осадков за сутки. Он составил 8,9 мм, тогда как предыдущий максимум (5,2 мм) был зафиксирован в 1990 году.

Горный Алтай Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

ИА REGNUM ведёт трансляцию «Сибирь накрыло бураном».