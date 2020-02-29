Петропавловск-Камчатский, , 05:44 — REGNUM Внедорожник Lexus загорелся в Петропавловске-Камчатском в ночь на 29 февраля, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

Сообщается, что загоревшийся автомобиль находился на улице Ленинградской. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Пострадавших не было, в ходе пожара пострадали моторный отсек автомобиля и салон. Причина пожара пока не известна.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Ростове-на-Дону сгорел гараж, в котором стоял автомобиль. в результате пожара был поврежден гараж и автомобиль Hyundai. Люди не пострадали.