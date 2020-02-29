Южно-Сахалинск, , 05:08 — REGNUM Автомобиль Nissan Serena столкнулся с внедорожником Toyora Surf в Сахалинской области, передает АСТВ.

Сообщается, что ДТП произошло на дороге Лиственничное — Охотское. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречной машиной. В результате столкновения, по словам очевидцев, есть один пострадавший. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Свердловской области столкнулись два легковых автомобиля. Сообщалось, что в результате ДТП погибли пять человек, еще один получил травмы.

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