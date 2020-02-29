Лима, , 04:14 — REGNUM Не менее пяти человек погибли в результате наводнений на юге Перу, передает телеканал teleSUR.

Сообщается, что еще не менее десяти человек числятся пропавшими без вести. Еще 290 семей пострадали в результате подтоплений. Правительство Перу уже объявило чрезвычайное положение в ряде регионов на юге страны.

Отметим, что наводнения были вызваны продолжительными ливнями. В настоящее время спасатели проводят операцию по спасению жителей пострадавших регионов, а также ведут поиск пропавших без вести.