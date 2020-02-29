Париж, , 01:50 — REGNUM 54 участника акции протеста, которая переросла в беспорядки и поджоги, задержаны полицейскими, 28 февраля сообщается на странице полиции Парижа в Twitter.

Протесты были направлены против концерта конголезского исполнителя Фалли Ипупа. Задержанные, оказавшиеся членами конголезской диаспоры во Франции, недовольны политикой действующих властей Демократической Республики Конго. Они обвинили Ипупа в том, что он близко связан с нынешним президентом африканской страны Феликсом Чисекеди.

Из-за действий участников акций сгорели несколько десятков мопедов, пять автомобилей и эскалатор. Кроме того, крупный пожар произошел у здания Лионского вокзала Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в результате крупного пожара в районе Лионского вокзала в Париже из его здания были эвакуированы пассажиры.

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