Лувееро, Уганда, , 02:52 — REGNUM В центральной части Уганды при лобовом столкновении маршрутного такси и грузовика погибли не менее восьми человек. Об этом 29 февраля сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на полицию региона.

По словам начальника полиции округа Авраама Тукундане, маршрутное такси двигалось по направлению к столице страны Кампалу. С грузовым автомобилем оно столкнулось в районе города Луверо.

На месте трагедии погибли восемь человек — семеро пассажиров такси и водитель грузовика. Имеются раненые. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются полицией.