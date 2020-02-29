Гавана, , 00:47 — REGNUM Четыре человека погибли из-за столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в кубинской провинции Матансас, 28 февраля сообщает агентство Prensa Latina.

Погибшими являются водитель и пассажиры автомобиля. Вероятной причиной ДТП называется выезд транспортного средства на встречную полосу. Данных о пассажирах автобуса нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в результате столкновения поезда и пассажирского автобуса в Пакистане погибло не менее 30 человек.

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