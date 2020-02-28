Исламабад, , 23:37 — REGNUM До 30 человек возросло количество погибших при столкновении поезда с пассажирским автобусом в Пакистане. Об этом 28 февраля сообщает агентство Kyodo.

Авария произошла на железнодорожном переезде на юге страны. Пассажирский автобус столкнулся с поездом, возле пакистанского города Рори, выезд на железнодорожные пути произошёл недалеко от городского вокзала.

В результате ДТП погибли 30 человек, ещё 15 получили травмы разной степени тяжести. На месте происшествия продолжают работу сотрудники экстренных служб. Поисково-спасательная операция продолжается.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 15 погибших и 30 пострадавших в результате столкновения автобуса с поездом в Пакистане.