Москва, , 23:21 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек в банном бассейне в Москве, сообщила 28 февраля журналистам сотрудник столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сказала Юлия Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в банном комплексе в Коломенском проезде из-за химической реакции, вызванной в бассейне добавлением «сухого льда» два человека погибли и ещё двое были госпитализированы.

По некоторым данным, всего в бассейне было 18 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом