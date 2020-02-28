Москва, , 23:16 — REGNUM В Москве два человека скончались от ожогов, полученных при воздействии сухого льда. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщают «Вести».

Сообщается, что инцидент произошел на праздновании дня рождения блогера Екатерины Диденко. Во время плавания в бассейне туда каким-то образом попал сухой лёд.

Четыре человека получили сильные химические ожоги. Две из них скончались. Состояние еще двоих врачи оценивают как критическое.

Напомним, что сухой лед — это продукт, получаемый из диоксида углерода путем сублимации. Обычно сухой лед используется при охлаждении пищевых продуктов. При попадании в воду сухой лед начинает испаряться и активно выделяться углекислый газ.

Уточняется, что вечерника проходила в бассейне банного комплекса в Коломенском проезде. Праздновала компания из 18 человек.

Подробности произошедшего уточняются. Точная причина смерти пока не установлена.