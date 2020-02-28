Воронеж, , 22:54 — REGNUM Тройная автоавария произошла в Каширском районе Воронежской области вечером 28 февраля, сообщила ИА REGNUM руководитель СУ СКР по Воронежской области Наталья Куликова.

Авария произошла около 21:20 на 560 км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля — автовоза столкнулся с движущимся в попутном направлении в сторону Москвы легковым автомобилем Volkswagen, а затем двигавшийся сзади автомобиль «Тонар» столкнулся с автовозом, произошло возгорание.

В результате ДТП погибших нет. Для ликвидации последствий аварии участок трассы пришлось перекрыть, к настоящему времени движение восстановлено.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 28 февраля в Воронеже в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе девятимесячный ребёнок.