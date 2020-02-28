Москва, , 23:05 — REGNUM Два человека погибли, двое пострадали после купания в бассейне с сухим льдом в банном комплексе в Москве. Об этом 28 февраля сообщил журналистам источник в экстренных службах города.

По предварительной информации, в банном комплексе в Коломенском проезде группа молодых людей из 18 человек отмечала день рождения. Вода в бассейне показалась им тёплой и они заказали 25 кг сухого льда, который высыпали в бассейн.

После бани молодые люди стали прыгать в бассейн. Четверым из них стало плохо прямо в бассейне. Двое из них погибли, ещё двое были госпитализированы.

Пострадавшие без сознания, с ними работают медики из бригады скорой помощи. Предполагается, что причиной ЧП могло стать отравление. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полиция.

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