Воронеж, , 22:40 — REGNUM Маршрутный автобус с пассажирами попал в ДТП в Воронеже вечером 28 февраля, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

ПО предварительным данным, около 21:40 на улице Калининградской неустановленный водитель, управляя ВАЗ-2114, столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту №122. В момент аварии в автобусе находились десять человек, никто не пострадал.

Виновник аварии с места происшествия скрылся, бросив автомобиль. В настоящее время полиция устанавливает личность водителя, а также обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДТП на улице 9 Января в Воронеже в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе девятимесячный ребёнок.