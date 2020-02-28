Сыктывкар, , 22:35 — REGNUM Один человек погиб, ещё пятеро пострадали при столкновении внедорожника с автобусом в Коми. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла на четвёртом километре автотрассы Сыктывкар — Троицко-Печорск. Столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и внедорожник Chevrolet Niva. В автобусе на момент аварии было восемь человек, во внедорожнике ехал только водитель.

В результате ДТП погиб один человек, пострадали пятеро. Все пострадавшие госпитализированы, детей среди них нет. Информация об их состоянии не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. К ликвидации последствий аварии привлекались 20 человек и семь единиц техники. Обстоятельства и приичны ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших, среди них одном ребёнке девяти месяцев, в результате ДТП в городе Воронеже.

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