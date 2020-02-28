Москва, , 22:10 — REGNUM В Москве два человека погибли от химических ожогов в бассейне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент в банном клубе на Коломенском проезде произошёл из-за сухого льда, который оказался в бассейне.

Сообщается, что прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать двух человек, но им не удалось вернуть пострадавших к жизни. Состояние ещё двоих посетителей бассейна оценивается как тяжёлое.

В то же время, Telegram-канал Mash сообщает о шести пострадавших. Отмечается также, что в банном клубе отмечала свой 29-й день рождения Instagram-блогер Екатерина Диденко, известная как «аптечный ревизорро».