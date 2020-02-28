Воронеж, , 21:48 — REGNUM Пять человек человека получили травмы в результате автоаварии в Воронеже вечером 28 февраля, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области. Авария произошла около 20:00 на улице 9 Января.

Как предварительно установлено, водитель автомобиля BMW X5 из-за погодных условий не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Renault Logan. В результате водитель Renault, трое его пассажирок и девятимесячный ребёнок получили травмы и госпитализированы.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.