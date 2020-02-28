Астрахань, , 21:18 — REGNUM В результате крушения вертолета в Астраханской области погиб один человек — пилот воздушного судна. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе села Линейное около 19:30 по московскому времени разбился вертолет. Уточняется, что воздушное судно упало на чабанскую точку в районе села Басы.

На место была направлена оперативная группа.

По предварительным данным, в результате крушения погиб один человек — пилот вертолета. Информация о пострадавших уточняется.

Также выясняется принадлежность вертолета. Сперва появились сообщения о том, что он принадлежит компании ЛУКОЙЛ, но в компании заявили, что вертолет не имеет к ним никакого отношения. Возможно это был частный вертолет.