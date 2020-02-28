Тула, , 21:16 — REGNUM Тульский суд арестовал женщину, обвиняемую в избиении собственного четырёхмесячного сына, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, ночью 23 февраля 28-летняя жительница Чернского района, находясь в своём доме, несколько раз ударила кулаком по голове своего четырёхмесячного сына. В результате ребёнку был причинён тяжкий вред здоровью.

В настоящее время ребёнок находится в больнице. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего») Свою вину она полностью признала. По ходатайству следствия суд заключил обвиняемую под стражу.