Калуга, , 21:14 — REGNUM Один человек погиб, ещё трое, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Калуге. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 12:42 28 февраля на улице Московской. Столкнулись легковые автомобили Ford и Renault. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля Ford совершил выезд на полосу встречного движения, при этом не соблюдая скоростной режим, позволяющий осуществлять контроль за движением автомобиля.

В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель автомобиля Renault. Пострадали пассажирка автомобиля Renault, а также двое детей, девочка и мальчик 2015 и 2018 годов рождения, ехавшие в автомобиле Ford.

По факту ДТП было заведено уголовное дело в отношении водителя автомобиля Ford по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведётся расследование, устанавливаются обстоятельства и причины смертельной аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Калуге, при котором погиб один человек, пострадали трое, в том числе двое детей.

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