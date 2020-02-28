Париж, , 21:02 — REGNUM Сильный пожар разгорелся в районе Лионского вокзала в Париже, сообщает 28 февраля пресс-служба французской полиции.

Огнём охвачены не только помещения вокзала, но и автомобили, припаркованные рядом.

https://twitter.com/LPLdirect/status/1233440929836683264

Полицейские эвакуируют людей с территории железнодорожного узла.

О погибших и пострадавших информации нет.

Причины возгорания неизвестны.

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