Париж, 28 февраля 2020, 21:02 — REGNUM Сильный пожар разгорелся в районе Лионского вокзала в Париже, сообщает 28 февраля пресс-служба французской полиции.
Огнём охвачены не только помещения вокзала, но и автомобили, припаркованные рядом.
https://twitter.com/LPLdirect/status/1233440929836683264
Полицейские эвакуируют людей с территории железнодорожного узла.
О погибших и пострадавших информации нет.
Причины возгорания неизвестны.
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