Исламабад, , 00:48 — REGNUM Как минимум 15 человек погибли, ещё 30 пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Пакистане. Об этом 28 февраля сообщает агентство «Синьхуа».

Авария произошла вечером 28 февраля, на юге Пакистана в провинции Синдх в районе Суккур.

В результате столкновения на месте ДТП погибли 15 человек, ещё 30 получили травмы различной степени тяжести. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших и четырёх пострадавших в ДТП с участием автомобиля посольства США в Пакистане.

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