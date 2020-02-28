Нариманов, Астраханская область, 28 февраля 2020, 20:41 — REGNUM В Астраханской области проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
28 февраля вертолёт совершил жёсткую посадку в Наримановском районе. По предварительной информации, имеются пострадавшие.
Проверку организовало Южное следственное управление на транспорте СК РФ. Следователи выехали на место происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области упал вертолёт