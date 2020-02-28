Тамбов, , 21:13 — REGNUM Проверку по факту гибели школьника во время соревнований по мини-футболу начали следователи в Тамбовской области. Об этом 28 февраля сообщает следственное управление Следственного комитета по региону.

По информации пресс-службы управления образования и науки региона, ЧП произошло в Моршанском районе во время спортивных соревнований по мини-футболу. Одному из учеников Большекуликовской школы стало плохо в первой половине игры. Медработники, сопровождавшие соревнования, оказали ребёнку первую помощь, но к приезду бригады скорой помощи мальчик скончался.

Как сообщила мать мальчика, он систематически занимался спортом и принимал участие в спортивных состязаниях, никаких проблем со здоровьем у него не наблюдалось.

По факту гибели школьника следователями было организовано проведение процессуальной проверки. Предварительной причиной гибели ребёнка названа сердечная недостаточность.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, которое было возбуждено на Ямале после гибели на картодроме школьника во время заезда.

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