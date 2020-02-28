Рязань, , 20:05 — REGNUM Проверку в связи с конфликтом, возникшим между двумя женщинами на концерте во время выступления певицы Татьяны Булановой, проводит полиция в Рязани. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Рязанской области.

Информация о драке между зрительницами поступила в дежурную часть полиции в 21:05 мск. Участники возникшего конфликта установлены. По предварительным данным, недопонимание между женщинами произошло из-за мест для селфи.

Уточняется, что инцидент произошёл в здании рязанского цирка во время концерта «Легенды 80-х, 90-х» в момент, когда шло выступление известной певицы Булановой.

Утверждается, что участницы конфликта не получили серьёзных телесных повреждений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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