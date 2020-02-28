Нижний Новгород, , 20:05 — REGNUM Двоих подозреваемых в разбойном нападении на инкассатора задержали сотрудники полиции в Нижнем Новгороде. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Жители Нижнего Новгорода 49 и 33 лет были задержаны в Канавинском районе. Им предъявлено обвинение в разбойном нападении, они помещены под арест по решению суда. У подозреваемых была изъята часть похищенных денежных средств. Местонахождение остальной части денежной суммы устанавливается.

Напомним, нападение на инкассатора произошло утром 21 февраля. По предварительной информации, двое неизвестных, угрожая оружием, похитили у инкассатора сумку, в которой находились 2,2 млн рублей. По факту нападения было возбуждено уголовное дело о разбое.

Подозреваемым по данному делу может грозить тюремный срок до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

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