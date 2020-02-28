Пенза, , 19:08 — REGNUM В Пензе в 2019 году зафиксирована 521 кража средств с банковских карт, что на 300% больше показателя в предыдущем году. Об этом заявил на заседании гордумы глава городского управления МВД Владимир Лысов.

Также он отметил рост случаев мошенничества с использованием средств связи на 13% — всего таких преступлений в городе произошло 413.

В то же время раскрываемость указанных видов преступлений составляет 21%, что на 8% выше, чем в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области и Ижевске в феврале были задержаны 11 предполагаемых участников криминальной группировки, которые специализировались на кражах денег с банковских счетов. По предварительной оценке, участники группировки похитили более 3 млн рублей, жертвами мошенников могут являться около 200 человек.