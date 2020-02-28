Екатеринбург, , 18:43 — REGNUM В Екатеринбурге на правительственном совещании была представлена новая концепция зала Свердловской филармонии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Усовершенствованием проекта занималось бюро Zaha Hadid Architects, а представил его лично директор — Кристос Пассас.

Отметим, что в новом проекте будет сохранена зелёная зона в парке Вайнера. В зале появится оркестровая яма и зал-трансформер площадью 350 квадратных метров.

«Архитекторы отметили, что реализованы главные идеи концепции, связанные с сохранением исторического наследия этой части Екатеринбурга и созданием доступного для всех горожан и гостей уральской столицы публичного пространства», — сообщили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планы строительства нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге не обошлись без скандала.

Так выяснилось, что в проекте нового здания отсутствует дом № 40 по улице Карла Либкнехта. Жильцы дома возмутились тем, что их дом собираются снести и начали обращаться в различные инстанции. Была организована прокурорская проверка.

Однако позже все квартиры в доме были выкуплены у жильцов, которые переехали в новые квартиры.