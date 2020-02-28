Харабали, Астраханская область, 28 февраля 2020, 18:28 — REGNUM В городе Харабали (Астраханская область) вечером 27 февраля загорелся жилой дом. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
В жилом доме на улице Советский Бугор загорелась внутренняя отделка жилого дома. Площадь горения составила один квадратный метр. Спасатели эвакуировали пять человек.
Установлена предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.