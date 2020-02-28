Зеленоградский административный округ, Москва, , 19:09 — REGNUM Обстоятельства гибели девочки во время занятий в одной из школ Зеленограда проверяют следователи. Об этом 28 февраля сообщила журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По предварительным данным, ученице школы № 1528 стало плохо во время перемены. Ей немедленно вызвали скорую помощь, приехавшая бригада провела реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники учебного заведения. Выясняются возможные причины смерти школьницы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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