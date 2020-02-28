Михайловка, Волгоградская область, , 17:19 — REGNUM Предварительную причину схода шести вагонов с цементом под Волгоградом назвали 28 февраля в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ. Специалисты пришли к выводу, что рельсовая колея была неисправна.

Состав из 33 вагонов выезжал по пути необщего пользования на путь №9 парка «Б» железнодорожной станции Себряково. В крестовине стрелочного перевода шесть вагонов сошли с рельс из-за расширения рельсовой колеи на более чем 1,5 м.

Следователи установят все причины произошедшего, а затем будет принято процессуальное решение.

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