Ярославль, 28 февраля 2020, 17:16 — REGNUM УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту нарушений в ходе банкротства «Ярославской генерирующей компании». Об этом рассказал конкурсный управляющий предприятия Максим Демин.
Речь идет о «сокрытии денежных средств» в ходе процедуры конкурсного управления. Сотрудники полиции провели обыски в офисе компании и дома у управляющего. Сам Максим Демин считает возбуждение уголовного дела фактом давления и связывает его с попыткой взыскания долгов «ЯГК» с бюджета региона.
Учредителем АО «ЯГК» являлось правительство Ярославской области. В процедуру банкротства предприятие попало еще в 2015 году.
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