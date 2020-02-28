Ярославль, , 17:16 — REGNUM УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту нарушений в ходе банкротства «Ярославской генерирующей компании». Об этом рассказал конкурсный управляющий предприятия Максим Демин.

УМВД России по ЯО

Речь идет о «сокрытии денежных средств» в ходе процедуры конкурсного управления. Сотрудники полиции провели обыски в офисе компании и дома у управляющего. Сам Максим Демин считает возбуждение уголовного дела фактом давления и связывает его с попыткой взыскания долгов «ЯГК» с бюджета региона.

«Иск на 4,5 млрд рублей к бюджету области. Это некий крах для и так слабой экономики. Плюс это репутационные риски руководства. По моему мнению, этот иск будет рассматриваться больше года, скорее всего, около двух лет. Если я еще буду в этом процессе, то смогу влиять своими знаниями, доказательствами, своей позицией. Если управляющего будут менять, то он может рассматриваться и дольше. Они с помощью этого уголовного дела хотят, чтобы я испугался, ушел, а мое место занял другой человек — подконтрольный, который бы всю эту историю «замылил», — рассказал порталу YarNews Максим Демин.

Учредителем АО «ЯГК» являлось правительство Ярославской области. В процедуру банкротства предприятие попало еще в 2015 году.

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