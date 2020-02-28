Киев, 28 февраля 2020, 16:26 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на военном полигоне на территории Черниговской области Украины, пострадали три человека, сообщает 28 февраля пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы региональной госадминистрации.
По предварительным данным, ночью на полигоне сгорели две палатки. Три человека получили ожоги рук.
Пожар был потушен подручными средствами.
Причины возгорания и ущерб уточняются.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ потеряли более 1,2 тыс. единиц ракетно-артиллерийских вооружений — СМИ