Киев, , 16:26 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на военном полигоне на территории Черниговской области Украины, пострадали три человека, сообщает 28 февраля пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы региональной госадминистрации.

По предварительным данным, ночью на полигоне сгорели две палатки. Три человека получили ожоги рук.

Пожар был потушен подручными средствами.

Причины возгорания и ущерб уточняются.

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