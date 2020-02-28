Новошахтинск, Ростовская область, , 16:13 — REGNUM В Новошахтинске Ростовской области местный житель избил полицейского. Сотрудник правоохранительных органов госпитализирован, мужчина задержан. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 24 февраля 2020 года. Участковый прибыл на вызов для разрешения конфликта, возникшего между бывшими супругами. 26-летний мужчина несколько раз ударил полицейского кулаком в лицо, затем разбил о его голову два трёхлитровых баллона с консервированными овощами.

Злоумышленник арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».