Елец, Липецкая область, , 16:00 — REGNUM В городе Ельце Липецкой области 22-летнего заключённого исправительной колонии № 3 признали виновным в применении насилия к сотруднику колонии. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Обвиняемый отбывает в колонии наказание за кражу и незаконное хранение оружия. Следствие и суд установили, что там он совершил ещё одно умышленное преступление: отказался выполнить законные требования дежурного сотрудника колонии и ударил его в грудь кулаком.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для здоровья, совершенного в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности». Фигурант полностью признал вину. К его сроку лишения свободы добавили один год.