Екатеринбург, , 15:41 — REGNUM В Екатеринбурге уголовное дело в отношении жителя Омска, обвиняемого в серии грабежей пунктов микрозаймов и аптек, передано в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

По версии органов дознания, ранее судимый обвиняемый совершил серию грабежей в Екатеринбурге. Следствием установлена его причастность к 15 преступным эпизодам. Совокупный ущерб, нанесённый обвиняемым, составил более 120 тыс. рублей. Награбленное злоумышленник тратил на свои нужды.

«Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за подобное преступление может составлять до семи лет лишения свободы», — уточнили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемого задержали 24 октября 2019 года по горячим следам, после серии ограблений, которые произошли 23 октября.

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