Екатеринбург, 28 февраля 2020, 15:41 — REGNUM В Екатеринбурге уголовное дело в отношении жителя Омска, обвиняемого в серии грабежей пунктов микрозаймов и аптек, передано в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.
По версии органов дознания, ранее судимый обвиняемый совершил серию грабежей в Екатеринбурге. Следствием установлена его причастность к 15 преступным эпизодам. Совокупный ущерб, нанесённый обвиняемым, составил более 120 тыс. рублей. Награбленное злоумышленник тратил на свои нужды.
Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемого задержали 24 октября 2019 года по горячим следам, после серии ограблений, которые произошли 23 октября.
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