Ростов-на-Дону, , 15:31 — REGNUM В управлении МВД России по Ростовской области опровергли информацию о гибели мужчины в очереди в отделе по вопросам миграции Ворошиловского района, передаёт ИА REGNUM.

«Как рассказал полицейским сын погибшего, за 40 минут до открытия подразделения они вместе ехали в такси, где отцу стало плохо. Выйдя на улицу недалеко от здания подразделения полиции, состояние 77-летнего гражданина ухудшилось, и он скончался. После чего сын вызвал скорую помощь. Очереди ожидающих открытия подразделения полиции на момент трагедии не было», — проинформировали в ведомстве.

Ранее ряд изданий сообщил о том, что в УФМС Ворошиловского района умер мигрант из Таджикистана. Якобы это произошло в здании миграционной службы, где мужчина вместе с сыном ждали своей очереди на регистрацию.