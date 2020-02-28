Москва, , 15:24 — REGNUM За первый месяц 2020 года в России резко увеличилось количество преступлений сексуального характера. Так, согласно данным Генпрокуратуры РФ, опубликованным в сборнике «Состояние преступности», число изнасилований и покушений на изнасилование в январе возросло на 72%.

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Всего было зарегистрировано 296 таких преступлений (0,18% от всех видов зарегистрированных в стране за первый месяц года преступлений), пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году число изнасилований и покушений на изнасилование в России снизилось на 5,8%. Всего было зарегистрировано 3177 подобных преступлений.