Уфа, , 15:25 — REGNUM 12 человек эвакуировали из кафе в Уфе во время пожара. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о ЧП в кафе по улице Заки Валиди поступило на пульт пожарным днем 28 февраля.

По тревоге были подняты 15 огнеборцев на пяти единицах техники. Прибыв на место происшествия спасатели зафиксировали задымление в подвале двухэтажного здания. В результате огнеборцы ликвидировали пожар на площади 0,5 кв метров.

При этом из помещений было эвакуировано 12 человек.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет. В настоящее время дознаватель МЧС выясняет причины произошедшего.

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