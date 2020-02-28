Ростов-на-Дону, 28 февраля 2020, 15:23 — REGNUM В управлении МЧС России по Ростовской области назвали причину эвакуации посетителей торгового центра «Вавилон» в Северном микрорайоне, передаёт ИА REGNUM 28 февраля.
«Ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Пожарная охрана не привлекалась. Ремонтные работы проводились в торговом центре», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM напоминает, что об эвакуации торгового центра сообщили в соцсетях очевидцы.
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