Самара, , 15:21 — REGNUM Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения (ПДД), что повлекло смерть пешехода в Самаре. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры по Самарской области.

По версии следствия, летом прошлого года 30-летний местный житель, сидя за рулем автомобиля «Астон Мартин», при повороте не уступил дорогу встречному автомобилю «Тойота», который имел приоритет в движении.

В результате произошло столкновение автомашин, после чего «Тойота» выехала на тротуар и наехала на стоящих там женщину и трехлетнего мальчика. В результате аварии женщина скончалась от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Экспертиза установила, что водитель автомобиля «Астон Мартин» имел возможность избежать столкновения при соблюдении требований Правил дорожного движения.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В суд направлено уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии на ул. Губанова, в котором совершен наезд на женщину и ребенка.

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