Ростов-на-Дону, , 15:12 — REGNUM Ростовчане продолжают информировать друг друга о последствиях разгула стихии. В социальных сетях появилось сообщение о том, что ураганный ветер сорвал крышу одного из магазинов.

«В 15:00 мск на [проспекте] Коммунистическом, 49 у магазина «Тройка» отлетела крыша», — сообщил подписчик паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM напоминает, что ранее упавшее на улице Таганрогской дерево блокировало проезд. Информация о пострадавших от очевидцев не поступала.

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