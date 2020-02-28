Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону упавшее из-за ураганного ветра дерево блокировало проезд по одной из улиц. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«На [улице] Таганрогской в районе Нефтяного переулка упало дерево. Дорога полностью перекрыта», — предупредили интернет-подписчики паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM ранее сообщало, что порывы ветра в Ростове-на-Дону в течение дня будут достигать 21 метра в секунду. При сильном ветре спасатели не рекомендуют парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и других конструкций. Горожан просят быть внимательней и соблюдать меры осторожности.

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