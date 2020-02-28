Ульяновск, , 15:06 — REGNUM В Ульяновской области 29 февраля прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Ожидаются сильные осадки, сообщает региональное главное управление МЧС со ссылкой на данные центра по гидрометеорологии.

По прогнозу, 29 февраля на территории области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах гололедица.

Спасатели рекомендуют при гололедице пешеходам обратить особое внимание на обувь, передвигаться по заледенелым улицам медленно, обходить при возможности места с наклонной поверхностью. В ведомстве подчёркивают, что основные затруднения в непогоду возникают у водителей, так как ухудшается видимость, повышается скользкость дороги — поэтому автомобилистам необходимо быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать скоростной режим и при возможности отказаться от дальних поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 февраля прогнозируется «желтый» уровень погодной опасности в другом регионе Поволжья — Пензенской области.