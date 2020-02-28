Великий Новгород, , 15:05 — REGNUM В 2019 году в результате палов травы в Новгородской области произошли 17 пожаров, в результате которых сгорело 38 строений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России, об этом было заявленосегодня, 28 февраля, в правительстве Новгородской области на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Отмечалось, что в 2019 году поджоги травы начались в марте, а в нынешнем году первый такой пожар произошёл уже в середине января.

В региональном управлении МЧС заявили, что бесснежная зима поспособствует более раннему повышению пожарной опасности населённых пунктов и лесов на территории области.