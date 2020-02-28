Одесса, Украина, , 15:12 — REGNUM В Приморском суде Одессы обвиняемый взял в заложники двух судей, угрожая гранатой, сообщила 28 февраля пресс-служба Судебной власти Украины.

По данным журналистов, злоумышленником является некий Вячеслав Гарькавый, которого обвиняют в убийстве гражданина Израиля, совершённом в 2016 году.

Из здания была проведена срочная эвакуация. На место прибыли правоохранители, которые обезвредили мужчину. Изъятая граната оказалась муляжом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре человека пострадали в ходе столкновений в Харькове. В результате взрывов светошумовых гранат люди получили ожоги рук, ног и глаз.

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