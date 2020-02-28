Красноярск, , 15:01 — REGNUM Власти Красноярска признали, что ситуация с бездомными собаками в городе является сложной. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, 28 февраля в Красноярске состоялось заседание специально созданного оперативного штаба по обращению с животными без владельцев.

«Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации локально в ряде городских территорий, где ситуация требует усиленного контроля», — говорится в сообщении мэрии.

Поясняется, что речь идёт о посёлках Бугач, Водников, Первомайский, Таймыр, микрорайонах Николаевка, Черёмушки, Плодово-Ягодной станции, частях микрорайонов Зелёная Роща, Северный и ряда других.

Режим ЧС призван усилить «межведомственное взаимодействие целого ряда структур», а также проводить дополнительные мероприятия по отлову животных.

Руководители районных администраций должны создать оперативные группы по реагированию на поступающие от жителей жалобы и патрулированию территорий в городе. Подрядным организациям рекомендовали увеличить количество бригад по отлову животных.

Администрации Красноярска рекомендовано обратиться в краевое Заксобрание с просьбой выступить с законодательной инициативой по внесению изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

По данным мэрии, по состоянию на 28 февраля в службу 005 поступило 1562 заявки от красноярцев на отлов бездомных собак. Это на четверть больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с бездомными собаками в Красноярске действительно является непростой. С начала 2020 года в столице края произошло несколько инцидентов с бродячими животными. Недавно бездомные собаки насмерть загрызли женщину и мужчину в Красноярске.

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