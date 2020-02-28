Великий Новгород, , 15:00 — REGNUM В Новгородской области весной 2020 года при наихудшем сценарии развития весеннего половодья возможно подтопление 467 домов в 12 населенных пунктах шести районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, об этом было заявленосегодня, 28 февраля, в правительстве Новгородской области на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«В этом году складывается сложная ситуация, связанная с аномальной дождливой осенью, тёплой зимой и сохраняющейся высокой водностью на реках и озёрах», — отметили в ведомстве.

В ГУ МЧС России по Новгородской области заявили, что резкий подъём уровней воды в весеннее половодье маловероятен.

«И в то же время нельзя исключать повторений событий осени 2019 года», — отметили в управлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ноябрьский паводок 2019 года затронул 15 районов Новгородской области, в зоне подтопления оказались 84 населённых пункта. Восстановительные работы велись больше месяца. С 6 ноября по 25 декабря в регионе действовал режим чрезвычайной ситуации.