Псков, , 14:51 — REGNUM В Псковской области суд присяжных вынес обвинительный вердикт в отношении двух жителей Порхова, которые обвинялись в убийстве пожилой женщины — ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, оба обвиняемых — мужчины в возрасте 30 и 39 лет — признаны виновными в убийстве и разбое, совершённых в ночь на 27 января 2019 года.

Суд установил, что преступление было совершено ими в состоянии алкогольного опьянения.

«По строительным лесам они поднялись к окну кухни и через форточку незаконно проникли в жилище, где, увидев женщину, вдвоём жестоко избили её руками, ногами и табуретом, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью», — сообщили в следственном управлении СКР по региону детали совершённого преступления.

После этого нападавшие взяли чемодан пенсионерки, не представлявший материальной ценности, и скрылись с места преступления.

На основании обвинительного вердикта присяжных суд приговорил их к 16 и 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.