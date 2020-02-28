Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM В Екатеринбурге завершилось рассмотрение апелляционной жалобы защиты ранее арестованного программиста Александра Литреева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Свердловский областной суд изменил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга об избрании меры пресечения Александру Литрееву в виде содержания под стражей. Срок содержания подозреваемого под стражей сокращен до 30 дней, по 23 марта 2020 года включительно, в пределах срока дознания», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Литреев был задержан 22 февраля в Екатеринбурге по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Вскоре ему предъявили обвинение, и суд отправил программиста под арест на два месяца.

Отметим, что Александр Литреев известен тем, что разрабатывал приложение для участников массовых протестных мероприятий.

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