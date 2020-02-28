Самара, 28 февраля 2020, 14:47 — REGNUM Проверку по факту нападения стаи бродячих собак на восьмилетнюю девочку начали следователи в Самарской области. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.
По сообщению пресс-службы ведомства, 28 февраля пользователи в социальной сети разместили информацию о том, что в Волгоградском посёлке на восьмилетнюю девочку напала стая бродячих собак.
Сообщается, что в настоящий момент девочка госпитализирована.
По данному факту следователи начали доследственную проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
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