Самара, , 14:47 — REGNUM Проверку по факту нападения стаи бродячих собак на восьмилетнюю девочку начали следователи в Самарской области. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 28 февраля пользователи в социальной сети разместили информацию о том, что в Волгоградском посёлке на восьмилетнюю девочку напала стая бродячих собак.

Сообщается, что в настоящий момент девочка госпитализирована.

По данному факту следователи начали доследственную проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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